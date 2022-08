Bari-Palermo, biglietti in vendita per la seconda giornata di Serie B: info e prezzi

La prima trasferta del Palermo di Eugenio Corini si giocherà al "San Nicola" contro il Bari. Una gara che riassapora le emozioni della passata Serie C, con i rosanero che nell'ultimo confronto sono usciti vittoriosi all'ultima giornata di campionato, con i "galletti" già matematicamente vincitori del girone C, per 0-2 grazie alle reti di Roberto Floriano e Matteo Brunori. Le due formazioni si giocheranno l'anticipo della seconda giornata di Serie B il 19 agosto alle 20:45.