Almici: “Vittoria di gruppo, dato l’anima in campo. Noi i nostri peggiori avversari”

Le parole del difensore rosanero, Alberto Almici, a margine del successo maturato contro la Fidelis Andria

0-2: è questo il risultato della sfida tra Fidelis Andria e Palermo , match valido per la 13^ giornata del Girone C di Serie C, andato in scena questo pomeriggio allo stadio "Degli Ulivi". A decidere le reti di Brunori e Almici, che regalano alla compagine rosanero il secondo posto in classifica a -4 punti dal Bari capolista. Un successo analizzato al triplice fischio dal difensore della formazione siciliana, Alberto Almici , intervenuto in mixed zone.

"Gol ed esultanza? Sono contento soprattutto perché abbiamo conquistato la vittoria, l'ho vissuta una gioia per i compagni e anche per me stesso. Questo è stato un successo dell'interno gruppo. Noi cerchiamo di lavorare giorno per giorno senza guardare la classifica, noi stessi siamo i nostri peggiori avversari. Bisogna avere equilibrio che stiamo cercando all'interno del nostro gruppo, ogni partite deve essere interpretata al meglio mettendo in campo la stessa intensità. Stiamo facendo bene sia nei risultati che nelle prestazioni, oggi è una vittoria del gruppo perché ognuno ha dato l'anima in campo. Questo spirito va portato di partita in partita".