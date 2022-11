Corini: “Venezia squadra solida, gestione Javorcic e Vanoli? Rispondo così. Gomes…”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno il Venezia al Renzo Barbera con l'obiettivo di migliorare una classifica deficitaria, condizionata maggiormente dall'ultima sconfitta in casa del Cosenza, nell'ultimo turno. Di seguito, le dichiarazioni di Corini .

"Il Venezia è una squadra solida. La gestione Javorčić e quella Vanoli? È sempre una squadra tecnica e precisa. Vengono da un periodo duro che noi conosciamo bene da vicino. Hanno ottenuto che i loro nazionali non disputassero la seconda gara avendoli a disposizione prima. Non abbiamo nessuna informazione in più se non l'intervista in settimana di Fiordilino. Abbiamo preparato le settimane di lavoro funzione di questa gara contro il Venezia. Andiamo step by step. Stulac? Sta lavorando bene, con intensità ed applicazione. Nel suo ruolo sta facendo bene Claudio Gomes ma per me la competizione è un valore aggiunto."