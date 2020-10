Sorteggi Europa League 2020/21: i gironi di Roma, Napoli e Milan

A Ginevra si sorteggiano i gironi, con le italiane divise tra prima e terza fascia.

E’ in corso il sorteggio per la composizione dei 12 gironi dell’Europa League 2020-2021, alla quale parteciperanno 48 squadre provenienti da ventisei paesi diversi. Roma e Napoli in prima fascia, Milan in terza. Ad essere eletto miglior giocatore della scorsa edizione è, invece, Romelu Lukaku.

(In aggiornamento)

Gruppo A:

Roma (ITA), Young Boys (SVI), CFR Cluj (ROM), CSKA-Sofia (BUL)

Gruppo B:

Arsenal (ING), Rapid Vienna (AUT), Molde (NOR),

Gruppo C:

Bayer Leverkusen (GER), Slavia Praga (CZE), Hapoel Beer-Sheva (ISR),

Gruppo D:

Benfica (POR), Standard Liegi (BEL), Rangers (SCO),

Gruppo E:

PSV (OLA), PAOK (GRE), Granada (SPA),

Gruppo F:

Napoli (ITA), Real Sociedad (SPA), AZ (OLA),

Gruppo G:

Braga (POR), Leicester (ING), AEK Atene (GRE),

Gruppo H:

Celtic (SCO), Sparta Praga (CZE), Milan (ITA),

Gruppo I:

Villarreal (SPA), Qarabag (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR),

Gruppo J:

Tottenham (ING), Ludogorets (BUL), LASK (AUT),

Gruppo K:

CSKA Mosca (RUS), Dinamo Zagabria (CRO), Feyenoord (OLA),

Gruppo L:

Gent (BEL), Stella Rossa (SER), Hoffenheim (GER),