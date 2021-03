Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Lucca, salterà Paganese-Palermo. Accardi entra in diffida

Le decisioni del Giudice Sportivo.

Diramato il consueto comunicato ufficiale nel quale il Giudice Sportivo della Serie C ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro, in relazione alle gare dell’ultimo turno di campionato disputato. In casa Palermo, come previsto, il tecnico Filippi dovrà rinunciare all’apporto dell’attaccante Lorenzo Lucca – come riportato anche dalla nota ufficiale della Lega Pro – “perché protestando verso l’arbitro pronunciava un’espressione blasfema”. Il centravanti classe 2000 dovrà dunque scontare una giornata di squalifica e non sarà disponibile nella prossima trasferta che vedrà impegnata la compagine rosanero sul campo della Paganese, nel match in programma sabato 13 marzo, alle ore 20.30. Entra in diffida invece il difensore palermitano, Andrea Accardi.

Focus Palermo, Lucca è l’ago della bilancia: patto di ferro, sirene di mercato e obiettivo playoff. I suoi gol decisivi per il futuro del club