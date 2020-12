Serie C-Girone C, tutto pronto per Foggia-Palermo: ecco dove vedere il match del ‘Pino Zaccheria’

Tutto pronto per Foggia-Palermo.

Questo pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, rosanero e satanelli, si sfideranno nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, chiaramente, si giocherà a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid. Tuttavia, arrivano buone nuove per i tifosi palermitani e a consegnargliele è proprio Eleven Sports.

La nota emittente streaming britannica ha infatti annunciato che anche le gare del prossimo weekend saranno visibili gratuitamente sul sito ufficiale o presso il canale YouTube. I supporters di entrambe le squadre, dunque, potranno seguire Foggia-Palermo in streaming sulla piattaforma Eleven Sports e sulla pagina You Tube e Facebook della stesso provider internazionale, o tramite Pc e Notebook oppure ancora su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Inoltre, è possibile seguire la diretta testuale della sfida anche su Mediagol.it.

