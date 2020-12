Serie C, Foggia-Palermo gratis su Eleven Sport: le gare in diretta del weekend

Manca sempre meno alla sfida tra Foggia e Palermo.

La compagine rosanero vuole riprendersi i tre punti dopo lo stop casalingo in casa contro la Paganese. L’ultimo pareggio per 3-3 non ha di certo fatto sorridere mister Roberto Boscaglia, che adesso dovrà guidare i suoi in vista di uno dei crocevia più importanti di questa stagione. Buone nuove che arrivano anche per i tifosi palermitani e a consegnargliele è proprio Eleven Sport. La nota emittente streeming britannica ha infatti annunciato che anche le gare del prossimo weekend saranno visibili gratuitamente sul sito ufficiale o presso il canale YouTube. Ottima notizia per tutti gli appassionati della Serie C, che stanno ancora godendo dei privilegi dati da Eleven in seguito alle numerose problematiche avute durante l’inizio di questa stagione.

Anche l’appuntamento di cartello tra Foggia e Palermo, dunque, fa parte di questo foltissimo calendario di impegni che riguarderà tutti e tre i raggruppamenti nazionali e, in particolare, il girone C. Oltre all’interessante match tra rossoneri e rosanero, scenderanno in campo alle ore 15:00 Bari e Paganese, con questi ultimi che hanno tanta voglia di fare bene dopo il punto conquistato in quel del ‘Renzo Barbera’. Allo stesso orario si incontreranno Potenza e Viterbese, mentre la capolista Ternana e il Catania sfideranno rispettivamente Bisceglie e Cavese, ma non in diretta sul canale proprietario dei diritti televisivi della Lega Pro.

