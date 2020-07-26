Serie B, designazioni arbitrali 18ª giornata di ritorno: Crotone-Frosinone a Di Martino, Empoli-Cosenza…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Lunedì 27 Luglio 2020 alle ore 21.00.
BENEVENTO – CHIEVOVERONA
AMABILE
ANNALORO – MIELE
IV: CAMPLONE
CITTADELLA – VENEZIA
MARINELLI
MACADDINO – ROBILOTTA
IV: BITONTI
CROTONE – FROSINONE
DI MARTINO
SCARPA – SCHIRRU
IV: MIELE G.
EMPOLI – COSENZA
ILLUZZI
MARGANI – MOKHTAR
IV: FOURNEAU
JUVE STABIA – CREMONESE
ABBATTISTA
SCATRAGLI – ROSSI L.
IV: MARCHETTI
PERUGIA – TRAPANI
DIONISI
ZINGARELLI – RASPOLLINI
IV: RAPUANO
PESCARA – LIVORNO
ROBILOTTA
CANGIANO – SACCENTI
IV: PATERNA
PISA – ASCOLI
AYROLDI
CAPONE – LOMBARDO
IV: BARONI
PORDENONE – SALERNITANA
PEZZUTO
ROSSI C. – SECHI
IV: ZUFFERLI
SPEZIA – V.ENTELLA
MINELLI
RUGGIERI – ROSSI M.
IV: MAGGIONI
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