Serie B

Serie B, designazioni arbitrali 18ª giornata di ritorno: Crotone-Frosinone a Di Martino, Empoli-Cosenza…

Serie B, designazioni arbitrali 18ª giornata di ritorno: Crotone-Frosinone a Di Martino, Empoli-Cosenza…

Le designazioni arbitrali della 18ª giornata di ritorno di Serie B
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Lunedì 27 Luglio 2020 alle ore 21.00.

BENEVENTO – CHIEVOVERONA
AMABILE
ANNALORO – MIELE
IV: CAMPLONE

CITTADELLA – VENEZIA
MARINELLI
MACADDINO – ROBILOTTA
IV: BITONTI

CROTONE – FROSINONE
DI MARTINO
SCARPA – SCHIRRU
IV: MIELE G.

EMPOLI – COSENZA
ILLUZZI
MARGANI – MOKHTAR
IV: FOURNEAU

JUVE STABIA – CREMONESE
ABBATTISTA
SCATRAGLI – ROSSI L.
IV: MARCHETTI

PERUGIA – TRAPANI
DIONISI
ZINGARELLI – RASPOLLINI
IV: RAPUANO

PESCARA – LIVORNO
ROBILOTTA
CANGIANO – SACCENTI
IV: PATERNA

PISA – ASCOLI
AYROLDI
CAPONE – LOMBARDO
IV: BARONI

PORDENONE – SALERNITANA
PEZZUTO
ROSSI C. – SECHI
IV: ZUFFERLI

SPEZIA – V.ENTELLA
MINELLI
RUGGIERI – ROSSI M.
IV: MAGGIONI

@Giuliia24
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#arbitri Serie B#designazioni arbitrali serie b#serie b
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