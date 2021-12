Serie A, Venezia-Juventus 1-1: bianconeri fermati da dei coriacei lagunari

I bianconeri continuano a dimostrare lacune che stanno impedendo di stare ai vertici della classifica mentre i veneti hanno dato prova di essere un'ottima squadra

La Juventus di Allegri non riesce a spiccare il volo, dopo la qualificazione da prima nel girone di Champions, i bianconeri sbattono sul coriaceo Venezia e chiudono il match in parità. Una partita approcciata meglio dalla Vecchia Signora, che si è portata in vantaggio grazie a un gol di Morata. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere con i lagunari che hanno alzato il baricentro provando fin da subito a mettere in difficoltà i bianconeri e centrare il pareggio.