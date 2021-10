Serie A, Roma-Milan 1-2: super Ibrahimovic e Kessie regalano il successo ai Diavoli

Il commento alla vittoria dei rossoneri sui giallorossi per 2-1 al termine di 90 minuti estremamente intensi che hanno regalato agli spettatori una sfida appassionante

Mediagol (rd) ⚽️

Il Milan si impone per 2-1 all'Olimpico contro la Roma. Partita bella, avvincente, tra due squadre che stanno bene e hanno voglia di dimostrare tutto il loro potenziale. Rossoneri che arrivano al match con la necessità di rispondere al Napoli che nel match delle 18 si è imposto di misura sulla Salernitana. La squadra di Stefano Pioli approccia al meglio la sfida, la Roma ribatte colpo su colpo non mollando nulla.

A sbloccare la sfida ci pensa Zlatan Ibrahimovic, che con una punizione insidiosa dal limite dell'area, tenuta bassa, insacca la palla in porta alle spalle di un non perfetto Rui Patricio. Rete importante che regala al totem svedese le 400 marcature in carriera nei vari campionati in cui ha militato. I giallorossi subiscono il colpo, rischiano di sbandare, ma resistono e vanno a riposo sotto di un gol.

Nel secondo tempo la musica non cambia, il Milan fa la partita e la Roma arranca. Gli ospiti dopo un gol annullato per fuorigioco a Ibrahimovic, trovano la rete del raddoppio grazie al rigore trasformato da Frank Kessie. Epiosdio da cui scaturisce il penalty estremamente dubbio, con l'arbitro Fabio Maresca che dopo essere stato richiamato dal var conferma la decisione iniziale. La Roma tenta di reagire, la doppia ammonizione di Theo Hernandez, con la conseguente espulsione, non scaturisce però gli effetti sperati, con i giallorossi che complice una fase offensiva non all'altezza non riesce quasi mai a impensierire la retroguardia rossonera.

La Roma nei minuti di recupero prova a riaprire i giochi, con una splendida rete di Stephan Elsharawy, che da dentro l'area regala una perla balistica colpendo di controbalzo e riaccendendo le speranze dell'Olimpico. I rossoneri con una strenua difesa riescono a portare a casa l'intera posta, rispondendo alla vittoria pomeridiana del Napoli e raggiungendo proprio i partenopei in vetta alla classifica con 31 punti.

Il big match dell'undicesima giornata di Serie A si chiude con una vittoria meritata del Milan, che dimostra grande maturità e maggiore attitudine a giocare queste partite in cui i dettagli possono alla fine fare la differenza. La Roma ancora una volta non riesce a fare il risultato con una grande squadra, palesando difficoltà in fase di costruzione e con l'intero blocco offensivo che non sta riuscendo negli ultimi impegni a concretizzare quanto creato.