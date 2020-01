Serie A, Napoli-Inter: Milik sfida Lukaku, le formazioni ufficiali del big match del San Paolo

Tutto pronto per il big match del San Paolo.

Tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra il Napoli e l’Inter, che si affronteranno in occasione del posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A: i nerazzurri affronteranno i partenopei alla ricerca di riscatto, per recuperare nuovamente la Juventus al primo posto in classifica.

Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici, Rino Gattuso e Antonio Conte:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Lautaro.