Serie A, Inter-Benevento 4-0: Improta, Lautaro e doppio Lukaku, poker nerazzurro e Milan a -2. La classifica

Nuovo successo dell’Inter a “San Siro”.

Tutto facile per la squadra di Antonio Conte che, nella sfida andata in scena questa sera contro il Benevento, piega i giallorossi con un sonoro 4-0 deciso dalle reti di Improta e Lautaro e dalla doppietta di Lukaku. I nerazzurri rispondono al successo del Milan calando il poker a “Meazza” e ristabilendo le due lunghezze di distanza dai rossoneri: primi in classifica a quota 46 punti. Un successo fondamentale che permette all‘Inter di archiviare lo scialbo 0-0 maturato a Udine lo scorso 23 gennaio, e di rilanciare le proprie ambizioni in chiave scudetto e Champions League.