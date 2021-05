Primavera 3: il Palermo batte la Virtus Francavilla e conferma il 1° posto

I baby rosanero sono tornati in campo, nella quarta giornata di ritorno del campionato Primavera 3, per affrontare i pari età della Virtus Francavilla al “Pasqualino Stadium” di Carini. A commentare la gara, andata in scena alle ore 14:00, Massimo Pisciotta insieme ad un ospite d’eccezione: il difensore del Palermo Michele Somma.

Il Palermo vince in rimonta contro la Virtus Francavilla e mantiene il primato nel girone G. Nonostante la partenza sprint dei padroni di casa, la formazione ospite, trova subito il gol grazie alla rete di Cardinale messa a segno al 21°. Ma nella ripresa, i rosanero ribaltano la gara: Corona, su rigore, trova il pareggio; grazie ad un colpo di testa di Amorello, il Palermo passa in vantaggio. Ma a chiudere definitivamente i conti, ci pensa il subentrato Barcellona con un calcio di punizione. Una vittoria fondamentale per i rosanero, che volano a 25 punti, consolidano il primo posto in classifica.