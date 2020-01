Pergolizzi: “Punterò su chi ha giocato meno. Marsala? Alla squadra chiedo una cosa”. E su Floriano…

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Marsala, match valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D – Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 14.30), il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è tornato a parlare del momento della sua squadra dopo la sosta.

“Abbiamo lavorato tanto, sono convinto che a livello fisico e atletico siamo migliorati. Sotto l’aspetto fisico potremmo stare bene anche se è la prima partita del primo anno. Floriano? Se dovesse arrivare ci farà piacere, sono sicuro che comunque arriverà qualcuno. Non dobbiamo dimenticare che facciamo la serie D e quindi ci servono i giocatori che abbiamo le motivazioni giuste – ha dichiarato Pergolizzi -. Ci serve un attaccante che sia pronto subito. Marsala? Più che temere il giocatore singolo bisogna stare attenti alla squadra che gioca un bel calcio. Noi sappiamo di essere un’ottima squadra, ma senza cattiveria agonistica non si va da nessuna parte, con questa idea possiamo battere chiunque. Credo che mi servirà valutare anche qualche giocatore in più perché dobbiamo dare continuità, serve essere più dinamici e più cinici sotto porta. Voglio puntare su qualche giocatore che ha giocato meno, per noi è fondamentale ritrovarci in zona gol. Sono convinto che la squadra possa avere di nuovo qualcosa in più”.