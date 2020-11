Palermo-Turris, altro esame di maturità per i rosa: serve un altro segnale di forza per continuare la scalata

“Il Palermo prova a calare il poker: esame di maturità contro la Turris”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul recupero della sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida è stata rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati del club di Viale del Fante e del tecnico Roberto Boscaglia. L’incubo, però, è ormai alle spalle, e adesso serve un altro segnale di forza per confermare l’ottimo stato di forma e continuare la scalata.

Dopo avere dimostrato di saper essere forte nell’emergenza il Palermo è chiamato a confermare quanto di buon fatto vedere sin qui, e a dimostrare di essere ancora più forte nella normalità, perchè “in fondo può chiamarsi normalità avere riposato sette giorni, mentre la Turris ha giocato domenica a Lentini contro il Catania pareggiando senza reti. È normalità avere «solo» sei assenti, di cui non più di un paio avrebbero giocato nella formazione iniziale ed è normalità per il Palermo cominciare a guardare avanti, a chi sta sopra in classifica, senza alcun complesso di inferiorità”. Dopo un avvio di stagione particolarmente complicato, i rosanero sono risorti, trovando una propria identità ed inserendo la giusta marcia. Rispetto a un mese fa il Palermo è una squadra nuova, “più forte e convinta dei propri mezzi. Lo dicono chiaramente i numeri: tre vittorie di fila e cinque partite senza sconfitte, ma lo spiega ancor meglio il gioco espresso dai rosa. Molti tra i rosa sono letteralmente trasformati, pensiamo a Odjer, Saraniti e Kanoute; altri hanno raggiunto livelli di rendimento affidabili, così fare la formazione diventa sempre più difficile”.

La Turris, però, è un avversario ostico. La squadra di Franco Fabiano, infatti, è tra le quattro del Girone C ancora imbattute lontano da casa: cinque partite in territorio nemico, due vittorie e tre pareggi. Dunque, il Palermo “dovrà affrontare con intelligenza un avversario che non corre come nelle prime giornate ma che tre giorni fa contro il Catania ha dato prova di buona salute. Un avversario che ha cinque punti in più dei rosa e che ha fatto meglio in trasferta che in casa. Oggi contro la Turris, con l’organico quasi al completo e gli schemi collaudati, fuori mentalmente e fisicamente dall’emergenza, i rosa dovranno iniziare un percorso di maturità. Fatto di coraggio e umiltà”, conclude il noto quotidiano.