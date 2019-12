Palermo, Santana: “Vi racconto perché ho scelto di tornare in rosanero. Infortunio? È una cosa lunga, ma spero di rientrare presto”

Parola a Mario Alberto Santana.

Sbarcato in Sicilia ad agosto, tredici anni dopo dall’ultima volta, l’attaccante argentino, protagonista indiscusso della cavalcata del nuovo Palermo targato Hera Hora, dovrà star fermo per circa quattro mesi a causa della rottura del tendine d’Achille destro rimediato nel derby contro l’Acireale: un infortunio che terrà l’attaccante argentino lontano dal terreno di gioco a lungo e che potrebbe anche condizionare il suo finale di carriera.

Ma il capitano rosanero, che in questa prima parte di campionato ha fornito alla formazione di mister Rosario Pergolizzi un apporto straordinario tra assist, gol e grandi giocate, non si scoraggia e ai microfoni di Sky Sport si è detto impaziente di tornare in campo: “Sto bene, adesso manca sempre meno alla ripresa. Bhè a parte gli scherzi, il mio purtroppo è un infortunio lungo, però posso dirvi che è andato tutto bene, e adesso spero di rientrare e tornare a disposizione della squadra il prima possibile”.

“Il mio ritorno a Palermo? Alla Pro Patria avevo chiuso un altro contratto – ha raccontato il classe ’81 -, non avevo più voglia di andare in giro, ma poi è venuta fuori questa possibilità, ho cercato di contattare Sagramola e mi hanno subito dato l’ok, così è iniziata questa mia nuova avventura. Io sono molto legato alla città di Palermo, ma prima di rivolgermi all’amministratore delegato ho parlato con mia moglie, lei da buona palermitana mi ha dato grande coraggio e adesso eccomi qui”, ha concluso Santana.