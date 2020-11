Palermo-Paganese, le pagelle dei quotidiani: Crivello il migliore, Saraniti si è sbloccato e Lucca…

Due a uno, è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”.

Secondo vittoria stagionale per la compagine rosanero. Tre punti, quelli conquistati dagli uomini di Roberto Boscaglia ai danni della Paganese in occasione della sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, centrati grazie alle reti messe a segno da Nicola Rauti prima e Andrea Saraniti dopo. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach originario di Gela.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6, Crivello 7, Almici 6,5, Palazzi 6, Marconi 6,5, Corrado 6, Martin 6, Luperini 6, Kanoute 6, Broh 6,5, Rauti 6,5, Saraniti 6.5, Lucca 5.5, Floriano 6, Silipo 6, Boscaglia 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6,5, Almici 6, Palazzi 6,5 (Peretti 6), Marconi 6,5, Corrado 6,5 (Crivello 6,5), Martin 6.5, (Luperini 6) Kanoute 6,5, Broh 7, Rauti 7, Saraniti 7 (Lucca 5,5) Floriano 6, Accardi 6, Peretti 6, Boscaglia 7.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6; Almici 6, Palazzi (Peretti 6), Marconi 6,5, Corrado 5.5 (Crivello 6); Martin 6.5 (Luperini 6), Broh 6.5; Kanoute 7, Rauti 7, Floriano 5.5 (Silipo 6); Saraniti 7 (Lucca 5.5), Boscaglia 7.