Palermo, nodo allenatore: Caserta, Pecchia e Scienza in ascesa. Irrompe Vivarini e Boscaglia…

Nel rebus panchina, irrompe Vincenzo Vivarini.

Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, Sagramola e Castagnini stanno dando un’occhiata a quello che può succedere tra il Bari e il tecnico abruzzese, aspettando, però, sempre un segnale importante da Roberto Boscaglia, primo vero obiettivo del club rosanero.

“La realtà è che dopo il brusco raffreddamento con Caserta si sta provando a portare un profilo importante. A Bari, Vivarini dopo la finale playoff persa non è certo di restare, più per degli scrupoli del tecnico che della società. L’ultima decisione, però, spetterà alla dirigenza barese in virtù dell’altro anno di contratto con l’allenatore abruzzese. Se tra Vivarini e il Bari le strade dovessero alla fine separarsi, a quel punto potrebbe entrare in gioco il Palermo. Discorso analogo per Boscaglia. La dirigenza rosanero spera ancora di poter convincere il tecnico gelese, ma deve aspettare che termini la stagione in Serie B”.

Hanno perso decisamente quota anche le piste Pecchia, Scienza e Raffaele. Per questo motivo, in attesa che termini ufficialmente il campionato di Serie B, il Palermo starebbe valutando anche Fabio Grosso, nome che ha suscitato nell’ultimo periodo l’attenzione del club in virtù anche dei suoi trascorsi con la maglia rosanero negli anni d’oro di Zamparini.

“Grosso è un nome che potrebbe fare al caso del progetto perché ha lasciato un segno nella storia di questo club con il quale è arrivato a diventare campione del mondo nel 2006, nonostante quell’estate fosse già passato all’Inter. Ha anche la necessità di rilanciare una carriera che nelle ultime stagioni, da Bari a Verona, fino a Brescia non ha fatto registrare risultati importanti. E forse proprio per questo la dirigenza su questo nome sta nicchiando un po”, si legge tra le righe del noto quotidiano.