Palermo, Lancini suona la carica: gol e riscatto in Coppa Italia Serie C

Il Palermo supera il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C contro il Picerno: tra i protagonisti del match Edoardo Lancini.

Poker al Picerno . Quattro a uno, è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", nella gara valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C .

Tra i protagonisti del match, Edoardo Lancini , autore della rete che ha sbloccato il match contro la formazione lucana: “Sono felice di essere tornato al top, adesso sto bene ma ho passato un anno difficile a causa del Covid. Sono contento di essere tornato ai miei livelli. Non mi sento un leader, ma so che posso dare una grande mano. Filippi? Il mister mi ha aiutato tanto perché mi ha dato fiducia, ma voglio ringraziare anche lo staff medico”, ha dichiarato il difensore originario di Brescia nella consueta conferenza stampa post-gara.

Prestazione positiva in vista dell'inizio della nuova stagione per i rosanero, che il prossimo 15 settembre dovranno vedersela contro il Monopoli:”Dobbiamo continuare così, bisogna lavorare senza distrazioni, aver disputato le amichevoli, sotto questo punto di vista, ci è stato molto utile e ci può aiutare tanto. Siamo pronti per proseguire il cammino in Coppa Italia e per iniziare bene il campionato, dobbiamo concentrarci e lavorare sul possesso palla. Questo modulo mi piace molto perchè riusciamo a stare alti e compatti, riusciamo ad aiutare tutta la squadra”, ha concluso il numero 79 del Palermo.