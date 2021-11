Palermo, la Lega B omaggia Luca Toni: il bomber che trascinò i rosa in Serie A

Il post che la lega Serie B ha dedicato all'esperienza di Luca Toni con la maglia rosanero

Luca Toni viene ricordato dai tifosi rosanero come uno dei centravanti più prolifici e apprezzati della storia recente del club siciliano. Il campione del Mondo del 2006, ha avuto modo a Palermo di farsi notare, consacrarsi e successivamente spiccare il volo verso altri lidi che hanno dato la possibilità al classe '77 di costruirsi una carriera prestigiosa, ricca di successi e soddisfazioni personali.

Al momento della cessione il rapporto con la città e con l'allora presidente Maurizio Zamparini si era incrinato, ma col passare del tempo la piazza ha compreso genesi e dinamiche del divorzio professionale e perdonato l'addio al centravanti. Nel 2019 in occasione della partita celebrativa tra il nuovo Palermo di Mirri e Di Piazza e le storiche leggende rosanero, Toni è stato acclamato calorosamente dal pubblico del "Barbera". Tra Serie B e massimo campionato italiano, Toni ha segnato nella sua favola calcistica a Palermo 50 gol in 80 presenze.

Nella giornata odierna la Lega B ha dedicato un post all'esperienza in rosanero di Luca Toni, che da tutti è stata considerata una tappa fondamentale per lo sviluppo in positivo della roboante carriera.