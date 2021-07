Palermo, ‘la famiglia si allarga’: ufficiali gli arrivi di Massolo, Buttaro e Soleri

La famiglia si allarga. Benvenuti picciotti! Questo l’annuncio ufficiale del Palermo, che tramite i suoi canali social ha annunciato formalmente l’acquisto di Samuele Mass0lo, Alessio Buttaro ed Edoardo Soleri. Dopo l’arrivo...

Questo l'annuncio ufficiale del Palermo, che tramite i suoi canali social ha annunciato formalmente l'acquisto di Samuele Mass0lo, Alessio Buttaro ed EdoardoSoleri. Dopo l'arrivo di Maxime Giron, altri tre rinforzi per il nuovo organico a disposizione del tecnico Giacomo Filippi, che adesso ha a disposizione delle nuove alternative per allestire al meglio la rosa che verrà. Tasselli, i neo acquisti rosanero, che potrebbero andare a costituire lo zoccolo duro del futuro in quanto giovani e pieni di nuove energie per affrontare la probante e difficoltosa scalata delle promozioni. Si ripartirà da loro per la nuova stagione, in attesa di un fisiologico ambientamento e inserimento nelle gerarchie del tecnico. Ecco, di seguito, l'annuncio ufficiale del club rosanero, seguito da un post pubblicato sul profilo Instagram del club di Viale del Fante.