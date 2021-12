Palermo, il “Barbera” è un fortino: proibito segnare su azione. I numeri

Fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", il Palermo non subisce un gol su azione da 486 minuti di gioco

"Fortino 'Barbera', su azione è proibito segnare". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Giacomo Filippi. "Quasi 500 minuti senza subire gol su azione in casa. Per raggiungere questa soglia, al Palermo basterà resistere almeno un quarto d’ora nella sfida di domenica contro il Monopoli", si legge. Fra le mura amiche, infatti, De Rose e compagni non subiscono un gol su azione da 486 minuti di gioco. D'altra parte, in casa, quella rosanero è la migliore difesa del Girone C. Soltanto due i gol subiti: quello del Campobasso e il rigore dell'Avellino, con la porta rimasta inviolata nelle partite contro Foggia, Virtus Francavilla, Potenza e Paganese. E in tutta la Serie C, solo il Sudtirol ha fatto meglio, con una sola rete incassata nelle gare casalinghe.