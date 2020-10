Palermo, ieri test in famiglia in vista della Ternana: Doda verso il rientro, Santana out

“Doda verso il rientro, Santana out”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle condizioni fisiche del terzino albanese e dell’attaccante argentino: il primo, alle prese con l’infortunio al tendine della coscia destra patito nel corso del ritiro estivo a Petralia Sottana; il secondo, invece, in questi ultimi giorni è rimasto a riposo precauzionalmente per un affaticamento muscolare.

In attesa di capire quando sarà possibile recuperare la gara contro il Potenza, al Palermo che ieri ha disputato un test in famiglia al “Renzo Barbera” per cercare di non perdere quel poco di ritmo partita guadagnato a Teramo, arrivano buone notizie dall’infermeria in vista della trasferta di Terni. “Doda ha ripreso a lavorare con i compagni, svolgendo parte dell’allenamento di ieri con il resto del gruppo. Stessa cosa per Accardi, che di fatto va a completare il reparto difensivo. Così Boscaglia ha tutti gli uomini a disposizione lì dietro, ma contro la Ternana dovrebbe comunque lanciare da titolare l’ultimo arrivato Somma”. Ancora qualche problema muscolare da risolvere, invece, per Mario Alberto Santana, “per il capitano, la presenza nell’elenco dei convocati per la trasferta di mercoledì si fa sempre più complicata”.

Roberto Boscaglia, che non ha intenzione di apportare modifiche in questa fase di inizio stagione come lui stesso ha dichiarato in conferenza stampa, ha già le idee chiare per la sfida in programma mercoledì alle 15.00 allo Stadio ‘Libero Liberati’. “Il tecnico gelese non si discosta dalle direttive tattiche già impartite ai suoi in occasione dell’esordio in campionato col Teramo: si va verso la conferma del 4-2-3-1, come d’altronde sarebbe dovuto accadere contro il Potenza”, scrive il quotidiano.