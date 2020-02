Palermo, i rosa al passo delle big: il confronto con le nobili decadute che hanno vinto la Serie D. I numeri

“La sconfitta del «Liotta» è stata tanto pesante quanto inattesa, ma non cambia la posizione dei rosa nel confronto con altre big passate loro malgrado dalla Serie D. Anzi, la contemporanea sconfitta del Savoia sul campo dell’Fc Messina non fa altro che avvalorare questa tesi, dato che il distacco dalla seconda è rimasto invariato con una partita in meno sul calendario. Sette punti da recuperare in nove gare non sono un’impresa impossibile, considerando che ci sarà da disputare uno scontro diretto a Torre Annunziata (e con i campani già vittoriosi nella gara d’andata), ma il numero di partite a disposizione di chi insegue si va riducendo inesorabilmente, avvantaggiando così il Palermo nella corsa alla Serie C”.

La classifica parla chiaro: il Palermo, dopo venticinque giornate, ha raccolto in totale 60 punti. Una media di 2,4 punti a partita che, se confermata fino al termine della stagione, garantirebbe ai rosa 81 punti. Qualora, anche il Savoia di mister Carmine Parlato dovesse vincere tutte le partite che restano da qui alla conclusione del campionato, arriverebbe al massimo a quota 80.

“Il rendimento da sé, dunque, basterebbe per infondere tranquillità nonostante la sconfitta di domenica scorsa. Se poi si va a guardare il ruolino di marcia di Bari e Parma, ovvero delle due principali big passate dalla Serie D negli ultimi anni, diventa ancor più evidente come il cammino del Palermo sia perfettamente in linea con quello di chi ha trionfato in questa categoria. […] La sconfitta del «Liotta», in questo scenario, può essere derubricata ad un semplice incidente di percorso. Anche perché, numeri alla mano, la storia della Serie D dice che il Palermo sta ancora viaggiando al ritmo delle grandi. Quelle che tra i profes- sionisti ci sono tornate in carrozza”, scrive il noto quotidiano.