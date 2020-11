Palermo-Catania, due storiche tifoserie a confronto. La Curva Nord 12: “Il silenzio non renderà onore a questo derby”

Cresce l’attesa per Palermo-Catania.

Dopo 7 anni, domani – stasera lunedì 9 novembre -, rosanero e rossoazzurri si sfideranno alle ore 21.00 allo Stadio “Renzo Barbera”. Il match, si giocherà a porte chiuse – come previsto dal protocollo anti Covid-, per la prima volta nella storia delle due squadre. A causa del Coronavirus, dunque, non ci sarà il clima che sarebbe stato lecito aspettarsi per una partita del genere, ma la Curva Nord 12 non ha perso occasione per far sentire la propria vicinanza e il proprio supporto alla squadra di Roberto Boscaglia, sventolando bandiere e intonando cori nel piazzale di Viale del Fante. Ma non solo.

I supporters rosanero, infatti, sulla propria pagina ‘Facebook’, hanno speso due parole mirate a far capire al nuovo Palermo targato Hera Hora l’importanza di questo derby, una rivalità storica tra due tifoserie che sul campo da calcio hanno sempre cercato di affermare la supremazia sportiva nell’isola: “Questo derby rimarrà nella storia , non per le gesta di qualche giocatore, né per alcuna coreografia dalle curve o per qualche fatto di cronaca ma solamente perché il silenzio degli spalti vuoti non gli renderanno onore”.