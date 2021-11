Napoli-Lazio, l’annuncio del club azzurro: “Cerimonia per Maradona prima del match”

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, annuncia che per la sfida contro la Lazio ci sarà una cerimonia per ricordare Maradona

Un anno fa la scomparsa di Diego Armando Maradona. Una leggenda indiscussa del calcio, destinato ad essere ricordato per sempre per le sue prodezze e per la sua carriera ricca di trofei e riconoscimenti. Tantissime le persone che, in questi 365 giorni, hanno omaggiato in più modi il Pibe de Oro: a cui, la città di Napoli, ha voluto persino intitolare il proprio stadio. Proprio il club azzurro, in occasione della sfida contro la Lazio in programma domenica, ha chiesto ai propri tifosi di anticipare l'arrivo allo stadio per presenziare alla cerimonia dedicata a Maradona. In quell'occasione verrà inoltre inaugurata e presentata la statua dedicata a Diego, a comunicarlo è stato lo stesso Napoli tramite i propri canali di riferimento.