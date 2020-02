Napoli-Barcellona, Hamsik: “Squadra più compatta grazie a Gattuso, battere il Barça è possibile. Coronavirus? Situazione preoccupante”

E’ tutto pronto per il big match tra Napoli e Barcellona.

L’attesa è finita, il giorno della verità è arrivato: tra poche ore, gli azzurri, apriranno le porte del “San Paolo” ai blaugrana. Questa sera infatti, la formazione di Rino Gattuso, affronterà il Barcellona in un big match destinato – indipendentemente dal risultato – ad entrare nella storia del club partenopeo. Un appuntamento importante analizzato proprio dallo storico capitano del Napoli, attualmente al Dalian Yifang, Marek Hamsik.

“Un grande match che stiamo tutti aspettando – ha ammesso il giocatore ai microfoni di “Marca” – Il San Paolo sarà pieno e il Barca non si affronta tutti i giorni. Ho grandi aspettative e voglia di vedere come il Napoli risponderà . Lo vedrà con un buon bicchiere di vino e tranquillo (ride, ndr). Se guardo sempre il Napoli? In Cina, per ora, è impossibile, ma in Europa non me ne perdo una. Con Gattuso siamo migliorati, siamo più compatti, più di quanto lo fosse il Napoli prima. Vedremo se saremo in grado di mettere in difficoltà il Barca. Solo ora ci stiamo svegliando. Dobbiamo qualificarci per l’Europa League o anche per la Champions. Eliminare il Barcellona sarebbe una specie di miracolo, ma al San Paolo è difficile per tutti: ha perso anche il Liverpool. Per battere il Barcellona non devi avere paura di aggredirli, in difesa concedono molto. Vista la condizione attuale, se Messi sarà al cento per cento, sarà impossibile battere il Barcellona. Nel calcio però nulla è impossibile, se il Napoli riuscirà ad annullare Leo, può farcela”.

Hamsik si è inoltre soffermato sul complicato avvio di stagione degli azzurri: “Anno difficile per il Napoli? Solo ora ci stiamo svegliando. Dobbiamo qualificarci per l’Europa League o anche per la Champions. Eliminare il Barcellona è un miracolo? Sì, è una specie di miracolo, ma nel calcio tutto è possibile. Napoli deve sfruttare la gara in casa. Siamo forti al San Paolo, abbiamo sconfitto tutti lì. Abbiamo battuto il Liverpool, abbiamo pareggiato con il PSG. Al San Paolo vedrai la forza del Napoli. Sarà difficile per il Barça. Il mio erede nello spogliatoio? Penso che Insigne sia napoletano e sostenga il club al cento per cento. Adesso è il grande “capitano”. Sente il club, i tifosi e la città. E ora, con Gattuso, è più forte. Fabian Ruiz è il giocatore più in forma del Napoli? È un grande talento ed è cresciuto molto. Ha una posizione fissa in nazionale spagnola, ha grande tecnica e visione del gioco. Ha un grande futuro”.

Chiosa finale sulla situazione relativa all’allarme Coronavirus, che negli ultimi giorni ha fermato anche il mondo del calcio: “A gennaio non era così grave la situazione, si dovrà attendere il naturale processo della malattia. Non sappiamo quando ripartirà il campionato. Bisogna rassicurare tutti. Stiamo aspettando tutti la partita di stasera, il Barcellona non si affronta tutti i giorni. Il San Paolo sarà pieno, voglio vedere come risponderà il Napoli. Ho grandi aspettative per la partita di stasera, la vedrò tranquillo con un buon bicchiere di vino. In Cina non mi è possibile seguire tutte le partite del Napoli, ma in Europa non me ne perdo una. Con Gattuso siamo migliorati molto, la squadra è più compatta. Vedremo se riusciremo a mettere in difficolta il Barcellona. Il Napoli sta passando un anno difficile, ma ora si è svegliato: dobbiamo andare in Europa”.