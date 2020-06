Mirri: “Stadio una priorità, centro sportivo complicato. Nuovo nome e maglie, ecco cosa accadrà”

Il futuro del Palermo.

Questo il principale tema trattato da Dario Mirri, accompagnato dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e dal sindaco Leoluca Orlando, nel corso della conferenza stampa fissata presso il Renzo Barbera all’indomani dell’infuocata assemblea dei soci. Dalla rottura alla con il vice-presidente Tony Di Piazza ai progetti del club di Viale del Fante in vista della prossima stagione di Serie C. Il presidente rosanero ha raccontato la sua verità, ribadendo anche gli obiettivi della società, sul campo ed extra-campo.

“A novembre o primi di dicembre – dice Mirri – abbiamo offerto delle deleghe formali all’ex vice-presidente e quindi bisogna dire che gli era stata offerta una sorta di condivisione. Poi giorno per giorno non si è vista la stessa volontà da parte di Di Piazza, adesso guardiamo avanti e non indietro. Non serve tornare su eventuali errori commessi nel passato. Pronto stadio e centro sportivo? Ho parlato con il sindaco dello stadio affermando che il Palermo potrà avere uno sviluppo importante qualora l’amministrazione comunale e regionale vorranno pubblicare un avviso per la concessione del diritto di superficie. Lo stadio è una priorità perché è più complicato ma è anche un grandissimo progetto, per il centro sportivo è complicato trovare a Palermo ettari dedicati agli impianti sportivi. La legge non si può cambiare, ne avevamo trovato uno a Palermo città ma i cavi ad alta tensione ci hanno bloccati. Il mio desiderio era quello di realizzarlo in città, ma stiamo cercando tra Monreale, Torretta e Carini. Siamo avanti con vari fronti e speriamo di chiudere con privati, aspettiamo l’autorizzazione preventiva per la realizzazione. Un traguardo molto vicino, sono davvero ottimista. Nome? Dobbiamo ancora capire e quindi non posso dare una risposta anche nel rispetto della autorità e delle istituzioni. Trasformeremo la SSD Palermo, qualunque sarà la denominazione dovremo confrontarci con le autorità. Maglia? Ci saranno tre maglie e soprattutto una grande sorpresa per quel che riguarda la terza, perché ricordo che siamo nel 120° anno della fondazione del Palermo. Il 1° novembre 2020 sarebbe fantastico giocare in casa e farlo con la terza maglia rappresentativa. Polisportiva? Credo fortemente in questa iniziativa e nonostante il periodo particolare abbiamo avuto sedici adesioni, riaggiorneremo tutto a settembre quando ci sarà più ordine e di certo maggiori certezze“.

Mirri: “Il Palermo non è un gioco. Di Piazza in contatto con Tacopina da mesi, io non credo di volerlo conoscere”