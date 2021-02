Juventus, parla l’agente di Shomurodov: “Eldor sta bene a Genova, ecco cosa penso sull’interesse dei bianconeri”

German Tkachenko non si nasconde sul futuro di Eldor Shomurodov.

L’attaccante uzbeko del Genoa sta certamente facendo parlare di sé, soprattutto per un rendimento al di sopra delle più rosee aspettative. Il suo agente è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato24 per parlare della sua permanenza in rossoblu e dell’interesse della Juventus nel corso di quest’ultima finestra di calciomercato. In primissima battuta, il manager del classe ’95 ha spiegato come il centravanti sia rimasto decisamente soddisfatto del suo arrivo in Italia e del suo rendimento con la maglia del Grifone. Ecco le sue parole:“Si è reso conto che Genoa è una piazza speciale, un ottimo punto di partenza verso il calcio che conta. È arrivato in un momento di transizione, ma ora si sta divertendo. Il suo obiettivo è crescere e vedere dove può arrivare”.

Tkachenko ha anche effettuato un accurato excursus sulla carriera e la storia professionale di Shomurodov:”È affamato ma professionale. Arriva da una famiglia molto tradizionale dell’Uzbekistan, al confine con l’Afghanistan. Suo padre e suo zio soprattutto erano dei calciatori molto bravi, in un certo senso è nato nel calcio. Dopo gli inizi in Uzbekistan, si è spostato in Russia e adesso è molto felice di giocare per uno dei club storici della Serie A. È un attaccante ma è veloce e quindi può essere impegnato anche come ala. Una volta ha fatto anche il terzino. Ma non è un problema, anzi. Resta comunque un 9 secondo me. Lui vuole far gol ed ama farlo, come ad ogni attaccante, ma gli piace di più aiutare la squadra a vincere, questo è l’importante”.

Chiosa finale in merito all’interesse della Juventus ma anche di molti altri club:”Era finito nel mirino anche di altre squadre, in Bundesliga, in Premier League, nella Liga spagnola. Ma l’offerta dei liguri è stata molto importante e così ha scelto di approdare in uno di club storici della Serie A. Interesse della Juventus? Fa piacere leggere di quest’interesse, ma un contatto non c’è stato. Magari ne avranno parlato soltanto tra club”.