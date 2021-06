Italia-Rep. Ceca, Insigne: “Consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo un obiettivo”

Insigne analizza il successo azzurro nell'ultimo test prima di Euro2020

A margine del successo per 4-0 della Nazionale italiana di Roberto Mancini, l'attaccante azzurro e del Napoli, Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca. Di seguito le dichiarazioni del numero 10 dell'Italia, che ha festeggiato come meglio non poteva il suo trentesimo compleanno realizzando anche il gol del momentaneo 3-0 degli azzurri.