Inter-Lazio, Lucas Leiva: “Match difficile contro la favorita per lo scudetto, sappiamo come affrontarli. Immobile? Rispondo così”

Manca poco al fischio d’inizio del match di “San Siro”, Inter–Lazio.

Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato ai microfoni di “Lazio Style Channel”, a pochi minuti dalla sfida contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del calciatore biancoceleste.

“Non dobbiamo pensare all’anno scorso, siamo in crescita, dobbiamo migliorare ma la squadra è matura. Dopo 6 vittorie di fila c’è tanta voglia di continuare a fare bene. L’Inter è forte, sarà una partita difficile perché è la favorita per lo scudetto ma li conosciamo bene e speriamo di fare una partita intensa e concentrata per vincere. Stavolta non potremo andare ai rigori come nel 2019 in Coppa Italia, quando realizzai quello decisivo, però sono sicuro che dal dischetto Immobile si farebbe trovare pronto come sempre”.