Nuova esperienza per Stefan De Vrij.
Dopo la vittoria dello scudetto con la sua Inter aveva pubblicato su Twitter un video in cui suonava al pianoforte la canzone Giulia di Antonello Venditti, oggi, Stefan De Vrij, è pronto a fare il suo esordio nel mondo della musica.
Non solo pallone dunque nel mondo del difensore olandese, che da Campione d'Italia si reinventa musicista avviando una collaborazione con il gruppo Keemosabe: giovane band, nata un po' sul Lago Maggiore e un po' a Londra, che insieme a lui firma un nuovo brano, che uscirà il 9 luglio, dal titolo 'Hey Brother'. A comunicarlo tramite Instagram è lo stesso gruppo musicale.
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