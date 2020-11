FOTO Palermo, il pre-partita di Pelagotti: videochiamata con l’ex rosanero Sforzini

Poche ore al fischio d’inizio di Palermo-Paganese.

L’incontro, previsto per le ore 15.00, è valido per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C e verrà giocato allo stadio “Renzo Barbera”. Il club guidato da Roberto Boscaglia, che lentamente recupera diversi calciatori dopo i contagi da Coronavirus, è alla ricerca della prima vittoria casalinga. I primi tre punti in campionato, infatti, i rosanero li hanno ottenuti a Castellammare di Stabia, nella sfida vinta per 2-1 contro la Juve Stabia. Nel pre-partita di Palermo-Paganese, però, il portiere Alberto Pelagotti fa un tuffo nel passato. Nello scatto pubblicato su Instagram, infatti, viene mostrata una videochiamata con l’ex compagno di squadra proprio al club siciliano Ferdinando Sforzini. Di seguito lo scatto in questione.