Foggia, occhi in casa Catania. il ds Pavone: “Trattativa in piedi per Russini”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Foggia, Giuseppe Pavone, sul mercato in entrata e in uscita

Mediagol ⚽️

Il Foggia si muove sul mercato e cerca rinforzi per il prosieguo della stagione. A fare il punto sulle trattative in entrata e in uscita è proprio il direttore sportivo del club, Giuseppe Pavone, intervenuto ai microfoni di "Foggiacalciomania".

“Le voci su Deli erano vere, l’ho contattato in questi giorni. Lui ama Foggia, ma vorrebbe valutare la possibilità di giocare ancora in Serie B. Per quanto riguarda Galano è solo un’idea, non è mai stato affrontato il discorso. Per quanto riguarda la rosa bisogna valutare tante altre situazioni, come quella dei difensori e dei calciatori infortunati. Ad esempio, Markic è in uscita e dobbiamo trovare un nuovo difensore centrale”.

Il Foggia ha fatto un sondaggio importante anche per Simone Russini, esterno offensivo del Catania classe 1996: "Per Russini c’è una trattativa in piedi, ma bisogna vedere la situazione del Catania. Siamo in contatto con il suo procuratore e monitoriamo la procedura fallimentare dei siciliani".