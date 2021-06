Europei, positività Busquets: anche il Portogallo in isolamento. Il motivo

La positività al Covid-19 di Sergio Busquets, ha costretto anche il Portogallo a restare in isolamento dopo l'amichevole di venerdì

Una brutta tegola per la Spagna, costretta ad allenamenti individuali, nell'ultima settimana di avvicinamento agli Europei. Lunedì prossimo, infatti, le Furie Rosse saranno impegnate contro la Svezia : impegno a cui gli uomini di Luis Enrique, qualora il match dovesse essere regolarmente disputato, arriveranno in condizioni sicuramente diverse da come inizialmente sperato.

Ma la positività di Sergio Busquets non rappresenta una cattiva notizia soltanto per la Spagna. Anche il Portogallo, infatti, sarà costretto ad osservare il regime di isolamento avendo disputato un'amichevole con la Roja appena venerdì scorso. Occasione in cui il capitano della nazionale iberica ha avuto diversi contatti con il gruppo squadra portoghese e in particolare con Cristiano Ronaldo, salutato con una stretta di mano all'inizio del match, ed abbracciato durante lo scambio dei gagliardetti pochi istanti prima il fischio d'inizio della gara.