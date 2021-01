Calciomercato Torino, il primo nome è Kurtic: Giampaolo punta la mezz’ala del Parma, ecco quando si può chiudere

Il Torino vuole chiudere per Jasmin Kurtic.

La mezz’ala attualmente in forza al Parma sarebbe in pole per andare a sostituire Meitè. Quest’ultimo – partito direzione Milan – ha lasciato un grande vuoto qualitativo e numerico nella rosa di Marco Giampaolo, che adesso chiede un rinforzo di qualità in quella zona del campo per proseguire una striscia di buoni risultati e prestazioni intrapresa nell’ultimo periodo. L’idea della dirigenza granata sarebbe quella di chiudere l’affare entro l’inizio della settimana entrante, con una cifra complessiva di 4 milioni di euro che andrebbe a soddisfare le richieste del club emiliano per il centrocampista ex Palermo.

Sedici le apparizioni in questa Serie A condite da due reti rendono il classe ’89 un centrocampista dall’assoluta affidabilità e presenza fisica. Un rinforza che potrà sicuramente rendere in maniera ottimale per quelle che sono le gerarchie di Giampaolo in mezzo al campo dove, di fatto, non c’è ancora un vero leader fisico al di fuori di Rincon. L’innesto di Kurtic potrebbe diventare un tassello fondamentale anche e soprattutto in questo senso, aspettando che il Parma del neo patron Krause dia definitivamente il via libera per lasciar partire il mediano sloveno già nei prossimi giorni.

