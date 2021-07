CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE FELLA: PRIME IMMAGINI DAL RITIRO

Giuseppe Fella è un nuovo calciatore del Palermo targato Dario Mirri

Giuseppe Fella è un nuovo calciatore del Palermo. L'ex Avellino ha raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro a San Gregorio Magno e da oggi sarà a disposizione del tecnico Giacomo Filippi. Jolly offensivo dalla giusta caratura ed esperienza per provare ad affrontare un campionato di vertice. L'ormai ex giocatore della Salernitana vanta oltre 100 presenze in Serie C e ha siglato ben 9 reti nell'ultima stagione agonistica vissuta in Irpinia. Parco attaccanti che si impreziosisce così con un calciatore abituato a lottare per obiettivi importanti.