Calciomercato Palermo, per la mediana piacciono Cinelli e Agazzi: idee e obiettivi dei rosanero

Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.

La dirigenza rosanero ormai da diverse settimane è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: il caso del portiere Alberto Pelagotti; i difensori Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi e Roberto Crivello; i centrocampisti Malaury Martin e Alessandro Martinelli e gli attaccanti Mario Alberto Santana e Roberto Floriano.

Il duo Sagramola-Castagnini, dunque, avrà l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra e allestire una rosa di livello per cercare di puntare alla promozione in cadetteria fin da subito, come richiesto dalla proprietà. Al momento mancherebbero ancora cinque tasselli, almeno per quanto concerne l’undici titolare. Salvo i pali rosanero, il Palermo necessita certamente di un innesto per ogni reparto. Ragion per cui, la dirigenza rosanero – racconta l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’ – starebbe sondando diversi giocatori tra svincolati ed elementi in uscita dalle proprie squadre.

Dalla Reggina, potrebbe arrivare il mediano classe ’87, Francesco De Rose. Occhi puntati anche sul terzino Desiderio Garufo e sul centravanti Simone Corazza. Nel frattempo, prende quota anche il nome del centrale difensivo Daniele Gasparetto. Dal Vicenza, invece, potrebbe essere un’opportunità Stefano Giacomelli, ala sinistra in scadenza di contratto. Piace il terzino Matteo Liviero, mentre per la mediana spunta il nome di Antonio Cinelli. Sempre per il centrocampo, uno dei nomi che «gravita» attorno al club rosanero in queste ore è quello di Davide Agazzi, mediano del Livorno. Allo stato attuale, però, la dirigenza rosanero non sembra aver ancora preso contatti né con i suoi rappresentanti, né col club toscano, alle prese con le ultime partite del campionato di Serie B.