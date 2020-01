Calciomercato Inter, tutto fatto per Eriksen: fumata bianca, l’arrivo del danese a Milano…

Fumata bianca per Christian Eriksen.

Nella serata di ieri l’Inter ha iniziato l’ennesimo contatto con il Tottenham per cercare di portare in Italia il centrocampista danese, protagonista assoluto della sessione invernale di calciomercato: i dirigenti nerazzurri avevano incontrato Frank Trimboli, intermediario dell’operazione, limando gli ultimi dettagli e presentando l’offerta definitiva al club inglese, che continuava a restare fermo sulla cifra di venti milioni di euro.

Poche ore fa i rappresentati del Tottenham e del giocatore si sono recati a Milano presso la sede dell’Inter, in Via della Liberazione, per incontrare i vertici e cercare di chiudere definitivamente la complicata e delicatissima trattativa: nell’ultima offerta presentata, i nerazzurri avevano messo sul piatto 18 milioni tra parte fissa e bonus, avvicinandosi molto alle richieste della società londinese.

L’incontro in sede è terminato da pochissimi minuti, e le prime indiscrezioni parlando di un’intesa totale tra l’Inter e il Tottenham per il trasferimento in via definitiva di Eriksen: il centrocampista danese si può praticamente considerare il terzo rinforzo di Antonio Conte, che dopo gli arrivi di Young e Moses ha finalmente ricevuto tutti i colpi richiesti e necessari a continuare la battaglia con la Juventus per la conquista dello scudetto. Un colpo dalla clamorosa importanza e risonanza mediatica, dal momento che il classe ’92 è senza dubbio uno dei centrocampisti più completi del panorama calcistico europeo, e potrebbe trascinare i nerazzurri verso il definitivo salto di qualità.

Il giocatore è atteso nei prossimi giorni a Milano, dove svolgerà le consuete visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club nerazzurro. Non sono ancora noti i dettagli dell’affare, ma presto verranno comunicate le cifre della trattativa e i dettagli contrattuali concordati con il giocatore.