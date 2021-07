Calciomercato Foggia, ecco Rizzo Pinna: per l’ex Palermo biennale con opzione

Il classe 2000 ex Atalanta, SPAL e Palermo, ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno

Nuova destinazione per Andrea Rizzo Pinna che, dopo la parentesi alla Vis Artena, si prepara a ripartire dal Foggia di Zeman. Il classe 2000 ex Atalanta, SPAL e Palermo, ha firmato un biennale con opzione per il terzo. Per il centrocampista centrale, che con la maglia rosanero ha collezionato due presenze da subentrato e una da titolare, si attende solo l'ufficialità. A riportare la notizia è "TuttoC".