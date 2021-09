Calciomercato ACR Messina, pronto un biennale per Fazzi: i dettagli della trattativa

Il club giallorosso si appresta a chiudere un'altra trattativa

Prosegue la campagna acquisti dell'ACR Messina volta a rendere competitiva la squadra guidata da Salvatore Sullo. I peloritani sono impegnati nel Girone C di Serie C e rappresentano una valida outsider in grado di ribaltare i favori del pronostico che vedono Catanzaro, Palermo, Bari e Avellino come le quattro sorelle che, sulla carta, dovrebbero contendersi la promozione in B.