Boscaglia: “Lucca non sente pressioni, Floriano sta bene. Saraniti? Sua espulsione immeritata, l’assenza nel derby…”

E’ tutto pronto per Viterbese-Palermo.

Si affronteranno sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbese e Palermo. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Un match presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Santana? È arruolabile. Floriano sta bene, sulle punizioni da calciare dipende dalla posizione e quindi decidono i ragazzi in campo. Saraniti? Non l’ho visto per nulla nervoso, ha fatto un fallo di gioco normalissimo e non meritava l’espulsione. Due giornate sono tante, il ragazzo è molto tranquillo. Un peccato che salti il derby, ma è una persona adulta e saprà certamente reagire. Accardi a sinistra? Ci sarà qualche spia dato che ci alleniamo a porte chiuse. Lucca? I giocatori vanno in campo per giocare, è normale che ci sono alcuni che sentono maggiormente la tensione e la pressione. Lorenzo sta dimostrando di non sentire tutto questo peso e dobbiamo lavorare in questo senso. E’ un giocatore sul quale puoi puntare anche sotto questo punto di vista. E’ un ragazzo del 2000 e ci sta che giochi in C, poi ci sarà anche un momento di offuscamento vista la giovane età: è un percorso di crescita. Lucca ha un carattere forte e diverso rispetto a qualche altro giovane e quindi non sente questa pressione”.