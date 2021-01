Berlusconi, problemi cardiaci per l’ex patron del Milan: ricoverato d’urgenza in ospedale a Monaco

Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale a Monaco.

Il leader di Forza Italia si trova attualmente presso la struttura al Centro cardio toracico di Monaco, per accertamenti urgenti di ordine cardiologico. Una notizia confermata dal medico personale dello stesso ex Premier, Alberto Zangrillo, che spiega di aver deciso il ricovero di Berlusconi per “un problema cardiaco aritmologico”.

“Sono andato di persona visitare Silvio Berlusconi, lunedì”, ha detto alle agenzie di stampa, “e dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.

Secondo l’ufficio stampa di Forza Italia, tuttavia, Berlusconi dovrebbe comunque rientrare a casa “entro pochi giorni”.