Barcellona, Setien e l’interesse per Lautaro: “Grandissimo giocatore. Messi? Tutti vorrebbero giocare con lui”

“Tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, si sbilancia ed esce allo scoperto sull’eventuale interesse della società blaugrana per l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez. Il tecnico sessantunenne spagnolo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato: “Il fatto di poter giocare con Messi per tanti calciatori rappresenta un incentivo enorme – ha sottolineato Setien -. Lautaro è un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma in questi tempi senza calcio ogni giorno esce un nome diverso“, ha concluso Setien.