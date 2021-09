Barcellona, Ansu Fati: la stellina blaugrana in visita a Palermo

Il giovane spagnolo ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo siciliano

Ansu Fati, attaccante del Barcellona, nonostante la giovane età si è ritagliato uno spazio importante in una delle squadre più blasonate del mondo, guadagnandosi il rispetto di Leo Messi. Dopo la lesione del menisco del ginocchio sinistro, che lo ha tenuto lontano per 10 mesi dal rettangolo verde, lo spagnolo è pronto a rientrare in campo, e nelle prossime giornate dovrebbe tornare a disposizione di Ronald Koeman.