Al Sadd, Xavi positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social e le parole dell’ex Barcellona

“Pochi giorni fa sono risultato positivo al test Covid”.

Parola di Xavi. L’ex centrocampista del Barcellona ha così annunciato la sua positività al Coronavirus, malattia che negli ultimi mesi ha sconvolto equilibri sportivi e sociali. La notizia è stata divulgata dallo stesso allenatore ai microfoni del canale Twitter dell’Al Sadd, club che allena dal 2019 e con il quale ha firmato un rinnovo fino al 2021. Nel dettaglio, il classe 1980 ha spiegato ove sensazioni e buoni propositi per il futuro: “Oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno in campo. David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico. Qualche giorno fa sono risultato positivo all’ultimo test COVID 19. Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto chiaro”, sono state le sue parole.

Vincitore di tante battaglie ed altrettanti prestigiosi titoli con il suo Barcellona, il quattro volte campione d’Europa ha voluto rassicurare oltremodo i suoi supporter, voglioso di tornare in panchina il prima possibile: “Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto ansioso di tornare alla mia routine quotidiana e di lavorare. Statemi bene e ci vediamo presto in campo”, ha concluso.

