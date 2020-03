CONI, Malagò afferma: “Speriamo che la Serie A venga completata, l’Olimpiade ha una deadline”

Giovanni Malagò sul futuro d Serie A e Olimpiadi.

AIA, parla il presidente Nicchi: “La strada giusta per sconfiggere il Coronavirus, ne usciremo”

Il presdente del CONI, alla vigilia del summit con il CIO, ha detto la sua in merito al completamento del massimo campionato di calcio italiano e poi sul destino dei giochi olimpici del prossimo agosto. Le dichiarazioni del numero uno del Comitato Olimpico Italiano ai microfoni di GR Parlamento.

Napoli, Demme: “Al Lipsia posso solo dire grazie, la prima volta al San Paolo è stata emozionante”

“Nessuno sa come staranno le cose da qui a uno, due, tre mesi. Nessuno poteva immaginare qualcosa del genere. Una deadline potrebbe essere il mese di giugno e mancano 130 giorni all’Olimpiade. Preferirei finire la Serie A, così niente strumentalizzazioni, ma non so se ci riusciranno. Non devo entrare nelle scelte, ma posso avere unna politica unitaria. Giusto che decida Gravina”.

Juventus, Rugani si racconta: “Positività a Coronavirus è stata una botta, posso ritenermi fortunato”