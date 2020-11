Spagna, Luis Enrique: “Saranno tre sfide interessanti. Morata? L’ho convocato per un preciso motivo”

Dalla settimana prossima torneranno in campo gli impegni delle Nazionali.

La Spagna dovrà affrontare in amichevole l’Olanda e poi continuare con la Nations League con le sfide in Svizzera e in casa contro la Germania. Il commissario tecnico degli iberici, Luis Enrique, in conferenza stampa, ha parlato dei convocati tra i quali rientrerà anche Alvaro Morata.

“Saremo 25 in previsione di qualche defezione. Abbiamo alcuni assenti per infortunio ma c’è la possibilità di vederne altri all’opera. Ci prepariamo a tre partite interessanti. Llorente? È un giocatore completo e versatile. Gli chiederò dove preferisce essere schierato, dove si trova più a suo agio. Sa fare gol, assist, ha forza e tecnica, non vedo l’ora di osservarlo. Morata? L’ho chiamato perché è in fiducia e i suoi numeri sono indice di un atteggiamento offensivo e difensivo che mi piace. Poi le sue prestazioni mi faranno prendere una decisione. È migliorato dal ritorno alla Juventus”.