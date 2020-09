Nations League, l’Italia potrebbe ospitare le Final Four: confermate candidature di Milano e Torino

Le finali della UEFA Nations League 2021 potrebbero disputarsi in Italia.

Oltre a diverse gare di Euro 2021 che verranno giocate all’Olimpico di Roma, altri due stadi italiani potrebbero ospitare un altro evento calcistico internazionale. Nella giornata odierna il Comitato Esecutivo dell’UEFA, riunitosi oggi a Budapest, ha confermato la candidatura del Meazza e dell’Allianz Stadium per le Final Four di Nations League che andranno in scena dal 6 al 10 ottobre 2021. La nazione ospitante sarà, infatti, la vincente del Gruppo 1 della Lega A della Nations dove oltre all’Italia vi sono anche Paesi Bassi e Polonia dato che la Bosnia non si è candidata.