Napoli-Mertens, è fatta: ufficiale il rinnovo fino al 2022. Il comunicato del club

Napoli-Martens, ancora insieme.

Dopo un lungo tira e molla protrattosi per svariate settimane, Dries Mertens e il Napoli hanno finalmente trovato l’accordo. La firma sul rinnovo con il club azzurro è arrivata proprio in queste ore in un albergo della Capitale dove, questa sera, il Napoli affronterà la Juventus di Sarri nell’attesissima finale di Coppa Italia. L’attaccante belga, secondo “GianlucadiMarzio”, avrebbe firmato un rinnovo biennale fino al 2022 con opzione per il terzo anno. Un nuovo sì, quello del giocatore al club partenopeo, reso noto attraverso una foto pubblicata sui social proprio dal patron del Napoli a cui è seguito – poco dopo – il comunicato della società azzurra.

“La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. L’attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza.

Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il profilo twitter:

“Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!”

Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua settima stagione con la maglia azzurra.

Con il gol segnato all’Inter nella semifinale di Coppa Italia, Mertens è salito a 122 reti e ha superato Marek Hamsik diventando il leader nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli.

Questo nel dettaglio lo score di Mertens per competizioni:

Serie A: 90 gol

Champions League: 16 gol

Europa League: 9 gol

Coppa Italia: 6 gol

Preliminari di Champions League: 1 gol”